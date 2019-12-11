Генсек ООН вітає результати зустрічі "нормандської четвірки"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально сприйняв результати зустрічі "нормандської четвірки", яка пройшла 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Наголошується, що Гутерріш заявив про рішучу підтримку ООН лідируючої ролі країн-членів "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в рамках Мінських угод.

"Глава ООН закликав усі зацікавлені сторони, спираючись на досягнуті останнім часом успіхи, просуватися в напрямку вирішення конфлікту. Він знову нагадав, що повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Раніше Великобританія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормадської четвірки" в Парижі. Британські дипломати закликали Росію виконати її зобов'язання з мінськими домовленостями.

РБК-Україна писало, що посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня. США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру.