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США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандского саммита

Новости » Политика     10.12.2019 - 16:32
США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандского саммита
Фото: встреча нормандской четверки в Париже (president.gov.ua)

США считают, что саммит был успешным

Посольство США в Украине отметило важный прогресс после нормандской встречи в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

В частности, американские дипломаты поздравили Украину с успешным саммитом, который возобновил участие глав государств в мирном процессе.

Кроме того, США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

"Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождении задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в заявлении.

США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандского саммита

Напомним, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

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