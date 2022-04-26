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Генсек ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине. По его словам, в нее должны войти представители организации, Киева и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, в которую вошли бы ООН, Украина и Россия, для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с прекращением огня", - цитирует издание заявление Гутерриша на брифинге в Москве после встречи с Сергеем Лавровым.

Генсек также добавил, что ООН крайне заинтересована в том, чтобы найти пути для эффективного диалога и создания условий для прекращения огня. По его словам, организация выступает за скорейшее создания условий для мирного решения военного конфликта в Украине.

Напомним, Гутерриш находится с визитом в Москве после переговоров в Турции. Затем генсек ООН планирует посетить Украину, где должен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

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