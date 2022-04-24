Генсек ООН сначала посетит Анкару, а затем отправится в Москву и Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе посетит Анкару. Дальше он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а затем – в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции, где его примет президент Тайип Эрдоган. В Москве Генсек ООН встретится с Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерриша ждет встреча с Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.