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Генсек ООН запропонував створити контактну групу з гуманітарних коридорів в Україні

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував створити контактну групу з гуманітарних коридорів в Україні. За його словами, в неї повинні увійти представники організації, Києва та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань, до якої увійшли б ООН, Україна і Росія, для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів з припиненням вогню", - цитує видання заяву Гутерреша на брифінгу в Москві після зустрічі з Сергієм Лавровим.

Генсек також додав, що ООН вкрай зацікавлена в тому, щоб знайти шляхи для ефективного діалогу і створення умов для припинення вогню. За його словами, організація виступає за якнайшвидше створення умов для мирного вирішення військового конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Гутерреш перебуває з візитом у Москві після переговорів у Туреччині. Потім генсек ООН планує відвідати Україну, де має зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським.

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