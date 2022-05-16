Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины, - СМИ

Смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Как сообщили источники издания, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

По данным собеседников газеты, Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить поставки украинского зерна. В обмен генсек ООН предложил смягчить санкции в отношении экспорта калийных удобрений из России и Беларуси.

Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.