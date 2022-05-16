Генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України, - ЗМІ

Пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі запропонував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України через порти Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Як повідомили джерела видання, Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.

За даними співрозмовників газети, Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна. В обмін генсек ООН запропонував пом'якшити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.

Представництва України та Росії при ООН відмовилися від коментарів. Посольство Туреччини в США також не стало відповідати на запитання видання.