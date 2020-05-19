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Генсек ООН предлагает лидерам стран мира записать видеообращения на сессию Генассамблеи

Новости » Политика     19.05.2020 - 22:17
Генсек ООН предлагает лидерам стран мира записать видеообращения на сессию Генассамблеи
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Из-за невозможности очного проведения традиционной сессии Генассамблеи в конце 2020 года будет рассмотрена и возможность видеообращений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш предлагает лидерам стран мира записать видеообращения для следующей сессии Генеральной Ассамблеи. Ведь из-за пандемии COVID-19 врядли, что они смогут приехать лично.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, из-за невозможности очного проведения традиционной сессии Генассамблеи в конце 2020 года следует рассмотреть и возможность видеообращений.

"Это поможет Организации продолжить работу, хоть и в другом формате, а лидерам государств донести свои мысли по поводу важных международных вопросов, в том числе и международного реагирования на пандемию", - говорит генсекретарь ООН.

В настоящее время Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН уже два месяца работают в режиме дистанционной работы. Скорее всего, так будет продолжаться как минимум до конца июня.

Напомним, проведения ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая должна была состояться в сентябре в Нью-Йорке, маловероятно в связи с пандемией коронавируса. При этом Гутерриш отметил, что конкретное решение по этому вопросу должны принять сами страны-участницы ООН.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Антониу Гутерриш заявил, что пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. В частности, мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса.

Автор: Виталина Благодатова

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