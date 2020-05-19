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Генсек ООН пропонує лідерам країн світу записати відеозвернення на сесію Генасамблеї

Новини » Політика     19.05.2020 - 22:17
Генсек ООН пропонує лідерам країн світу записати відеозвернення на сесію Генасамблеї
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Через неможливість очного проведення традиційної сесії Генасамблеї в кінці 2020 року буде розглянута й можливість відеозвернень

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш пропонує лідерам країн світу записати відеозвернення для наступної сесії Генеральної Асамблеї. Адже через пандемію COVID-19 наврядчи, що вони зможуть приїхати особисто.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, через неможливість очного проведення традиційної сесії Генасамблеї в кінці 2020 року слід розглянути й можливість відеозвернень.

"Це допоможе Організації продовжити роботу, хоч і в іншому форматі, а лідерам держав донести власні думки з приводу важливих міжнародних питань, зокрема й міжнародного реагування на пандемію", - говорить генсекретар ООН.

Наразі Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН вже два місяці працюють у режимі дистанційної роботи. Скоріш за все, так триватиме щонайменше до кінця червня.

Нагадаємо, проведення щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка повинна була відбутися у вересні в Нью-Йорку, малоймовірне у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому Гутерріш зазначив, що конкретне рішення з цього питання повинні прийняти самі країни-учасниці ООН.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями. Зокрема, мігрантів та біженців звинувачують у поширенні коронавіруса.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ООН
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