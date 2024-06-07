Генсек ООН не поїде на саміт миру по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не буде присутнім на саміті миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

У прессекретаря поцікавилися, чи представлятиме Гутерреш ООН на саміті миру.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - заявив Дюжаррік.

За його словами, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.