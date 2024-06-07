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Генсек ООН не поїде на саміт миру по Україні

Нью-Йорк, П'ятниця 07 червня 2024 21:05
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Генсек ООН не поїде на саміт миру по Україні Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не буде присутнім на саміті миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

У прессекретаря поцікавилися, чи представлятиме Гутерреш ООН на саміті миру.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - заявив Дюжаррік.

За його словами, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Саміт миру

Нагадаємо, Україна наступного тижня організовує першу зустріч щодо формули миру на рівні голів держав.

Саміт миру пройде на швейцарському курорті Бюргеншток. 107 країн уже підтвердили свою участь.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорювали організацію саміту у телефонній розмові. Тоді глава української держави наголошував, що участь ООН "важлива для глобальних зусиль".

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ООН Антоніу Гутерріш Саміт миру
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