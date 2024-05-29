Зеленський обговорив майбутній саміт миру із генсеком ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Однією із тем обговорень став саміт миру, який пройде 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

"Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", - додав Зеленський.

Президент нагадав, що всі пункти формули миру, які планується обговорити на саміті миру, ґрунтуються на Статуті ООН та базових людських цінностях.

Зеленський розповів, що подякував Гутеррешу за активну підтримку формули миру та саміту миру.

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня Україна проведе першу зустріч щодо формули миру на рівні лідерів. У ході заходу планується обговорити три питання, серед яких обмін полоненими із Росією, а також повернення депортованих українських дітей.

Саміт пройде у Швейцарії на одному з місцевих курортів. На зустріч лідерів не запрошували Росію.

Більш детально про те, чому РФ не буде на заході, - у матеріалі РБК-Україна.

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