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Зеленський обговорив майбутній саміт миру із генсеком ООН

Київ, Середа 29 травня 2024 20:11
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Зеленський обговорив майбутній саміт миру із генсеком ООН Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Однією із тем обговорень став саміт миру, який пройде 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Зеленський розповів, що подякував Гутеррешу за активну підтримку формули миру та саміту миру.

Президент нагадав, що всі пункти формули миру, які планується обговорити на саміті миру, ґрунтуються на Статуті ООН та базових людських цінностях.

"Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", - додав Зеленський.

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня Україна проведе першу зустріч щодо формули миру на рівні лідерів. У ході заходу планується обговорити три питання, серед яких обмін полоненими із Росією, а також повернення депортованих українських дітей.

Саміт пройде у Швейцарії на одному з місцевих курортів. На зустріч лідерів не запрошували Росію.

Більш детально про те, чому РФ не буде на заході, - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський ООН Російська Федерація Антоніу Гутерріш Саміт миру Війна в Україні
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