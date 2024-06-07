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Генсек ООН не поедет на саммит мира по Украине

Нью-Йорк, Пятница 07 июня 2024 21:05
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Генсек ООН не поедет на саммит мира по Украине Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

У пресс-секретаря поинтересовались, будет ли Гутерриш представлять ООН на саммите мира.

"Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне", - заявил Дюжаррик.

По его словам, все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.

Саммит мира

Напомним, Украина на следующей неделе организовывает первую встречу по формуле мира на уровне глав государств.

Саммит мира пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток. 107 стран уже подтвердили свое участие.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждали организацию саммита в телефонном разговоре. Тогда глава украинского государства подчеркивал, что участие ООН "важно для глобальных усилий".

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ООН Антониу Гутерриш Саммит мира
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