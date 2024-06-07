Генсек ООН не поедет на саммит мира по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

У пресс-секретаря поинтересовались, будет ли Гутерриш представлять ООН на саммите мира.

"Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне", - заявил Дюжаррик.

По его словам, все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.