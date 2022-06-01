Генсек ООН Гутерриш назвал условие для завершения продовольственного кризиса

Решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок. Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
"Война должна закончиться сейчас же", - сказал он, отметив, что война в Украине "создает страдания и опустошение".
По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.
Гутерриш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.
Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины.
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.
Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.
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