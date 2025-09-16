Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что урегулирование войны РФ против Украины вряд ли наступит в краткосрочной перспективе.

Как передает РБК-Украина , об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции .

"Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса по Украине. Наша позиция очень четкая - нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи", - отметил Гутерриш.

Он напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобальной сделки, которой "крайне трудно достичь".

"Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны, как минимум, еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, так как оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно прискорбно", - добавил генсек.

Он объяснил, что не оптимист в этом вопросе, поскольку позиции Украины и России сильно отличаются. Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, а РФ - оккупировать большие части украинской территории.