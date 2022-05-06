Генсек ООН 9 мая приедет в Молдову

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш запланировал двухдневный визит в Молдову вскоре. Администрация президента подтвердила приезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Официальный визит Гутерриша начнется 9 мая. В первый день он встретится с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей.
10 мая генсек ООН поедет в центр размещения беженцев на Modexpo. Там его будут сопровождать координатор Объединенных Наций в Кишиневе Саймон Спрингетт и министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь.
За короткое время Гутерриш во второй раз посетит регион. На прошлой неделе генсек ООН ездил в Россию и Украину, где встретился с президентами Путиным и Зеленским. Результатом переговоров стала эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.
Напомним, что пострпред Китая в ООН назвал поставки оружия в Украину "преградой миру".
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