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Генсек ООН 9 травня приїде до Молдови

Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш запланував дводенний візит у Молдову незабаром. Адміністрація молдовської президентки підтвердила приїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Офіційний візит Гутерріша розпочнеться 9 травня. У перший день він зустрінеться з президенткою Молдови Майєю Санду та прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею.

Натомість 10 травня генсек ООН поїде в центр розміщення біженців на Modexpo. Там його супроводжуватимуть координатор Об'єднаних Націй у Кишиневі Саймон Спрінгетт і молдовський міністр праці та соцзахисту Марчел Спатар.

За короткий час Гутерріш вдруге навідається в регіон. Минулого тижня генсек ООН їздив до Росії та України, де зустрівся з президентами Путіним і Зеленським. Результатом перемовин стала евакуація цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі.

Нагадаємо, що пострпред Китаю в ООН назвав постачання зброї до України "перепоною миру".

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ООНМолдоваАнтоніу Гутерріш