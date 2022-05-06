ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Представитель Китая в ООН заявил, что поставки оружия Украине не способствуют миру

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 06 мая 2022 03:45
Представитель Китая в ООН заявил, что поставки оружия Украине не способствуют миру Чжан Цзюнь (Фото: cgtn.com)
Автор: Константин Широкун

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что поставки оружия Украине не способствуют миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Цзюнь также подчеркнул, что для разрешения конфликта нужны переговоры между Москвой и Киевом. По его мнению, остановить войну способны только мирные переговоры, в противном случае победителей не будет.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая