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Генсек ООН 9 мая приедет в Молдову

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Кишинев, Пятница 06 мая 2022 15:54
Генсек ООН 9 мая приедет в Молдову Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш запланировал двухдневный визит в Молдову вскоре. Администрация президента подтвердила приезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Официальный визит Гутерриша начнется 9 мая. В первый день он встретится с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей.

10 мая генсек ООН поедет в центр размещения беженцев на Modexpo. Там его будут сопровождать координатор Объединенных Наций в Кишиневе Саймон Спрингетт и министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь.

За короткое время Гутерриш во второй раз посетит регион. На прошлой неделе генсек ООН ездил в Россию и Украину, где встретился с президентами Путиным и Зеленским. Результатом переговоров стала эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.

Напомним, что пострпред Китая в ООН назвал поставки оружия в Украину "преградой миру".

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