Генсек ООН 9 мая приедет в Молдову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Официальный визит Гутерриша начнется 9 мая. В первый день он встретится с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей.

10 мая генсек ООН поедет в центр размещения беженцев на Modexpo. Там его будут сопровождать координатор Объединенных Наций в Кишиневе Саймон Спрингетт и министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь.

За короткое время Гутерриш во второй раз посетит регион. На прошлой неделе генсек ООН ездил в Россию и Украину, где встретился с президентами Путиным и Зеленским. Результатом переговоров стала эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.