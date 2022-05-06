Генсек ООН 9 травня приїде до Молдови
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш запланував дводенний візит у Молдову незабаром. Адміністрація молдовської президентки підтвердила приїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Офіційний візит Гутерріша розпочнеться 9 травня. У перший день він зустрінеться з президенткою Молдови Майєю Санду та прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею.
Натомість 10 травня генсек ООН поїде в центр розміщення біженців на Modexpo. Там його супроводжуватимуть координатор Об'єднаних Націй у Кишиневі Саймон Спрінгетт і молдовський міністр праці та соцзахисту Марчел Спатар.
За короткий час Гутерріш вдруге навідається в регіон. Минулого тижня генсек ООН їздив до Росії та України, де зустрівся з президентами Путіним і Зеленським. Результатом перемовин стала евакуація цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі.
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