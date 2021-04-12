Генсек НАТО завтра примет в Брюсселе главу МИД Украины

Завтра в Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина-НАТО.

"Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что заседание комиссии созвано в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эта статья предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

"Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива", - добавили в МИД.