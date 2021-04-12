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Генсек НАТО завтра примет в Брюсселе главу МИД Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Завтра в Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина-НАТО.

"Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что заседание комиссии созвано в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эта статья предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

"Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива", - добавили в МИД.

Напомним, 1 апреля послы НАТО уже проводили встречу на фоне стягивания Россией войск на границу с Украиной. Тогда в Альянсе выразили обеспокоенность.

Отметим, Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным Белого дома, Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

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