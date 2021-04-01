ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Послы НАТО провели встречу из-за стягивания военных РФ к границе с Украиной

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 22:14
Послы НАТО провели встречу из-за стягивания военных РФ к границе с Украиной Фото: флаги Украины и НАТО (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Инна Собора

Послы Североатлантического альянса НАТО 1 апреля провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Российская Федерация Донбасс эскалация
NEWS
В двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
В двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"