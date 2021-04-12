RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Генсек НАТО завтра прийме в Брюсселі главу МЗС України

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягання російських військ до українського кордону.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

"Глава МЗС України і НАТО обговорять загострення Російською Федерацією ситуації безпеки вздовж російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що засідання комісії скликано в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Ця стаття передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій України з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

"Останній раз ця стаття активувалася в 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 1 квітня посли НАТО вже проводили зустріч на тлі стягування Росією військ на кордон з Україною. Тоді в Альянсі висловили занепокоєння.

Зазначимо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За даними Білого дому, Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОЄнс СтолтенбергДмитро Кулебавойска РФ
Читайте також
Росія відмовилася пояснити Україні причини стягування військ біля кордону
Україна створює нацсистему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль
Прогноз погоди