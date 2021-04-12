Генсек НАТО завтра прийме в Брюсселі главу МЗС України

Завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

"Глава МЗС України і НАТО обговорять загострення Російською Федерацією ситуації безпеки вздовж російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що засідання комісії скликано в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Ця стаття передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій України з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

"Останній раз ця стаття активувалася в 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки", - додали в МЗС.