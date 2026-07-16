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Генсек НАТО отреагировал на замену министра обороны и дал прогноз по стратегии Украины

20:45 16.07.2026 Чт
2 мин
В НАТО оценили, повлияет ли смена министра на дальнейшую борьбу Украины
aimg Валерия Абабина
Генсек НАТО отреагировал на замену министра обороны и дал прогноз по стратегии Украины Фото: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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В НАТО не ожидают существенных изменений в стратегии Киева в борьбе с Россией после смены министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте агентствуDPA.

Рютте отметил, что ожидает "преемства" в украинской оборонной политике. Украинское сопротивление на передовой сейчас более эффективно, чем в начале года - армия РФ продвигается очень медленно, а Украине удалось контратаковать в отдельных районах.

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым", – сказал генсек НАТО. Он пожелал Федорову успеха и отметил, что его преемник несомненно продолжит курс.

Потери России на фронте

По словам Рютте, Россия ежемесячно теряет от 25 000 до 35 000 солдат.

"Если вы молодой россиянин, рассматривающий возможность присоединиться к военным действиям, вы можете быть одним из этих примерно 30 000 этого или следующего месяца", - сказал генсек НАТО.

Он назвал количество жертв "ужасной новостью для пострадавших семей, для пострадавших".

Кроме того, Украина "наносит удар глубоко в Россию", ударяя по энергетической инфраструктуре и промышленной базе противника.

Ранее РБК-Украина писала, что президент Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назвал две причины - конфликт с главкомом Александром Сырским и закупки, которые Минобороны делало "вразрез с пожеланиями армии".

Решение президента вызвало волну возмущения – в Киеве и других городах Украины 16 июля прошли мирные акции в поддержку Федорова , в которых приняли участие не только ветераны и общественные активисты, но и известные представители украинского шоубизнеса.

Зеленский назначил и.о. министра обороны временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару

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