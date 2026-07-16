Генсек НАТО отреагировал на замену министра обороны и дал прогноз по стратегии Украины

В НАТО не ожидают существенных изменений в стратегии Киева в борьбе с Россией после смены министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте агентству DPA.

Рютте отметил, что ожидает "преемства" в украинской оборонной политике. Украинское сопротивление на передовой сейчас более эффективно, чем в начале года - армия РФ продвигается очень медленно, а Украине удалось контратаковать в отдельных районах.

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым", – сказал генсек НАТО. Он пожелал Федорову успеха и отметил, что его преемник несомненно продолжит курс.

Потери России на фронте

По словам Рютте, Россия ежемесячно теряет от 25 000 до 35 000 солдат.

"Если вы молодой россиянин, рассматривающий возможность присоединиться к военным действиям, вы можете быть одним из этих примерно 30 000 этого или следующего месяца", - сказал генсек НАТО.

Он назвал количество жертв "ужасной новостью для пострадавших семей, для пострадавших".

Кроме того, Украина "наносит удар глубоко в Россию", ударяя по энергетической инфраструктуре и промышленной базе противника.