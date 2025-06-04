Генсек НАТО відреагував на українську операцію "Павутина"

Відповідаючи на питання, чи використовувала Україна розвідувальні дані країн-членів НАТО для операції "Павутина", Рютте заявив, що в Альянсі є "традиція" - не коментувати українські та російські операції.

"У цьому випадку мій коментар буде про ціль української операції. Це була атака на засоби, які Росія використовує для безпрецедентних атак на цивільне населення України. Через те я вважаю, що Україна була націлена саме на ці спроможності росіян", - додав він.