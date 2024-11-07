Генсек НАТО: Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону

Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Журналісти запитали у генсека НАТО про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - сказав він.

Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

Рютте також заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.

"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - попередив генсек.