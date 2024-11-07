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Генсек НАТО: Трамп подтолкнет нас тратить больше на оборону

Будапешт, Четверг 07 ноября 2024 13:49
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Генсек НАТО: Трамп подтолкнет нас тратить больше на оборону Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дональд Трамп может подтолкнуть членов НАТО тратить больше на оборону. Речь идет об обязательствах союзников вкладывать более 2% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Журналисты спросили у генсека НАТО о том, что значит для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

"Он (Дональд Трамп, - ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - сказал он.

Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы касательно увеличения расходов на оборону. По его мнению, критика республиканца заставила союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.

Рютте также заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", связанным с вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.

"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - предупредил генсек.

Трамп победил на выборах

Дональд Трамп победил с отрывом на выборах в США и во второй раз станет президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Трамп уже успел объявить себя новым президентом. После выборов он сделал несколько заявлений, в частности пообещал остановить все войны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел с Трампом телефонный разговор. Они обсудили сотрудничество между странами. Чего можно ожидать от президентства Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

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