Генсек НАТО Столтенберг 13 мая встретится с Порошенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 мая в штаб-квартире организации встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Отметим, что по окончании встречи общение с прессой не предусмотрено.

Порошенко 13-14 мая будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Напомним, ранее Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу. Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.

Ранее Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019". Глава государства заявил, что это системный, многоплановый документ, определяющий цели Украины, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год.

Также Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России. Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.