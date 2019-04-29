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Порошенко настаивает на совместном дальнейшем продвижении Украины в Европу

Новости » Политика    29.04.2019 - 19:26
Порошенко настаивает на совместном дальнейшем продвижении Украины в Европу
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Глава государства заявил, что "надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык"

Действующий президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу. Об этом глава государства заявил во время участия в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать", - сказал Порошенко

Президент отметил важность того, как Верховная рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.

Порошенко также подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в Украине: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат.

"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019".

Глава государства заявил, что это системный, многоплановый документ, определяющий цели Украины, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. 

Также Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России. Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

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