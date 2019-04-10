Порошенко утвердил годовую национальную программу комиссии Украина-НАТО

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко подписал соответствующий указ сегодня, 10 апреля

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019".

По словам Порошенко, критерии, необходимые для вступления в НАТО на 93% совпадают с критериями, которые необходимы для вступления в ЕС. И именно поэтому, заявил президент, этот документ так важен для Украины.

Глава государства заявил, что это системный, многоплановый документ, определяющий цели Украины, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год.

"Украина 28 лет стояла на перепутье, нас пытались водить окольными путями. Обороноспособность государства - ослабляли, разрушали - армию, специальным законом запрещали офицерам НАТО даже приближаться к Генштабу и в Минобороны. Это то, с чем я столкнулся в 2014-м году. И вот теперь этот комплексный документ означает, что наша армия будет соответствовать стандартам НАТО и по вооружению, и по тактике оперативных направлений, стратегий и действий", - заявил президент.

Підписав Річну національну програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО yf 2019 рік. Це системний, багатоплановий документ, що визначає наші цілі, які планується досягти до кінця 2020 року, та пріоритетні завдання на поточний рік. Це наша домашня робота на шляху до НАТО. Вдячний всім, хто долучився до того, аби цей документ став дороговказом, став «дорожньою картою» для України. І поки дехто збирається проводити то референдуми, то обговорення про те чи йти, чи не йти, Україна чітко рухається у напрямку НАТО та ЄС. Україна 28 років стояла на роздоріжжі, нас намагалися водити манівцями. Обороноздатність держави – послаблювали, руйнували – армію, спеціальним законом забороняли офіцерам НАТО навіть наближатися до Генштабу і до Міноборони. Це те, з чим я стикнувся у 2014-му році. І ось тепер цей комплексний документ означає, що наша армія відповідатиме стандартам НАТО і щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків, стратегій і дій. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 квітня 2019 р.

Напомним, ранее Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России. Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

По словам Порошенко, Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс. В частности, Порошенко напомнил о создании новой украинской армии. По словам Порошенко, Украина "фактически является Восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам".