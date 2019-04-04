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Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

Новости » Политика    04.04.2019 - 14:26
Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко поздравил НАТО с 70-летним юбилеем

Президент Украины Петр Порошенко поздравил НАТО с 70-летним юбилеем, отметив, что Североатлантический альянс остается безальтернативным направлением для страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Порошенко поздравил союзников по НАТО с юбилеем.

"Поздравляю наших союзников по НАТО c важным юбилеем! 70 лет назад цивилизованный мир объединился для создания Североатлантического альянса. За эти годы Альянс доказал, что он о мире, стабильности и человеческом достоинстве. За эти годы Альянс также доказал, что является наиболее прочной и эффективной командой единомышленников - ни одного случая, чтобы кому-то из членов кто-то угрожал", - написал он.

Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО.

"С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал он.

Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России.

"Сегодня, когда российский агрессор цинично и дерзко нарушает нормы и правила, установленные в мире, движение в НАТО остается безальтернативным направлением для Украины, ее защиты и сохранения территориальной целостности", - написал Порошенко.

Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

Президент подчеркнул, что все эти годы Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс. В частности, Порошенко напомнил о создании новой украинской армии. По словам Порошенко, Украина "фактически является Восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам".

Президент заявил, что уже сегодня Украина готова взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО. 

 

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