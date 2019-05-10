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Генсек НАТО Столтенберг 13 мая встретится с Порошенко

Новости » Политика    10.05.2019 - 17:00
Генсек НАТО Столтенберг 13 мая встретится с Порошенко
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (twitter.com/poroshenko)

Порошенко и Столтенберг проведут встречу в штаб-квартире НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 мая в штаб-квартире организации встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Отметим, что по окончании встречи общение с прессой не предусмотрено.

Порошенко 13-14 мая будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Генсек НАТО Столтенберг 13 мая встретится с Порошенко

Напомним, ранее Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу. Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.

Ранее Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019". Глава государства заявил, что это системный, многоплановый документ, определяющий цели Украины, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. 

Также Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России. Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

 

 

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