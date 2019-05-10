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Генсек НАТО Столтенберг 13 травня зустрінеться з Порошенком

Новини » Політика    10.05.2019 - 17:00
Генсек НАТО Столтенберг 13 травня зустрінеться з Порошенком
Фото: Петро Порошенко і Йенс Столтенберг (twitter.com/poroshenko)

Порошенко і Столтенберг проведуть зустріч у штаб-квартирі НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 13 травня в штаб-квартирі організації зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

Відзначимо, що по закінченні зустрічі спілкування з пресою не передбачено.

Порошенко 13-14 травня перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у низці заходів, присвячених 10-річчю Східного партнерства.

Генсек НАТО Столтенберг 13 травня зустрінеться з Порошенком

Нагадаємо, раніше Порошенко висловив впевненість, що єдність українців дозволить і далі рухати Україну в Європу. Він зазначив, що треба спільно захистити українську армію, українську церкву і українську мову.

Раніше Порошенко підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019". Глава держави заявив, що це системний, багатоплановий документ, який визначає цілі України, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік.

Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО. Президент заявив, що Україна високо цінує солідарність Альянсу і незмінну підтримку перед обличчям агресії Росії. Він запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові загального і безпечного майбутнього.

 

 

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