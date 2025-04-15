Генсек НАТО сказав, що думає про мирні прагнення Трампа щодо України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Одеси 15 квітня підтримав мирні зусилля президента США Дональда Трампа, попри складні переговори з Україною та РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Рютте зазначив, що під час свого сьогоднішнього візиту до України вони із президентом Зеленським обговорили важливі переговори, які Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати покласти край війні та забезпечити міцний мир.
"Ці дискусії непрості - не в останню чергу після цього жахливого насильства (удар по центру Сум 13 квітня - ред.) - але ми всі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", - наголосив Рютте.
Генсек НАТО додав, що інші члени Альянсу, в тому числі завдяки зусиллям під головуванням Франції та Великої Британії, готові, хочуть і здатні взяти на себе більше відповідальності, допомагаючи забезпечити мир, коли прийде час.
Візит Рютте в Україну
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну. Як повідомив сам Рютте, він разом із Зеленським відвідав місто Одеса.
Водночас Зеленський показав відео на якому разом з Рютте відвідує шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Там вони поспілкувались з військовими та відзначили їх.
Трамп про війну і мирні переговори
Зауважимо, нещодавно президент США заявив, що переговори США з Україною та Росією щодо завершення війни "йдуть добре, і люди скоро це дізнаються".
"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - сказав Трамп.
З такою заявою Трамп виступив після того, як його спецпосланець Стів Віткофф здійснив візит до Пітера 11 квітня і поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Пізніше Трамп написав у Truth Social, що президент України Володимир Зеленський і колишній президент США Джо Байден "виконали жахливу роботу, дозволивши війні початися". А через декілька годин Трамп заявив, що вважає, що у війні Росії проти України "винні вже три людини". Цього разу він звинуватив і Путіна.
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