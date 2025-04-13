"Потрібно або змиритися, або заткнутися": Трамп про переговори США з Україною та Росією
Президент США Дональд Трамп висловився про поточні переговори з Україною і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.
На його думку, все йде добре і люди скоро це дізнаються.
"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Зазначимо, що коментар президента США пролунав наступного дня після того, як його спецпредставник Стів Віткофф літав до Пітера на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня бесіда тривала понад 4 години.
Візит Віткоффа в РФ і не тільки
Нагадаємо, що Віткофф здійснив візит до Пітера 11 квітня. Він зустрічався з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим, а потім і з самим Путіним. Згідно із заявою прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, диктатор хотів обговорити з Віткоффом варіанти "врегулювання ситуації в Україні".
Детальніше про те, що спецпредставник Трампа обговорював з головною Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також зазначимо, що за даними Reuters, Віткофф після візиту Дмитрієва до Вашингтона заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні полягає в тому, щоб віддати Росії право власності на чотири українські регіони.
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