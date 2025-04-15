Генсек НАТО сказал, что думает о мирных стремлениях Трампа в отношении Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Одессу 15 апреля поддержал мирные усилия президента США Дональда Трампа, несмотря на сложные переговоры с Украиной и РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Рютте отметил, что во время своего сегодняшнего визита в Украину они с президентом Зеленским обсудили важные переговоры, которые Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир.
"Эти дискуссии непростые - не в последнюю очередь после этого ужасного насилия (удар по центру Сум 13 апреля - ред.) - но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", - подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО добавил, что другие члены Альянса, в том числе благодаря усилиям под председательством Франции и Великобритании, готовы, хотят и способны взять на себя больше ответственности, помогая обеспечить мир, когда придет время.
Визит Рютте в Украину
Напомним, сегодня, 15 апреля, генсек НАТО прибыл с неанонсированным визитом в Украину. Как сообщил сам Рютте, он вместе с Зеленским посетил город Одесса.
В то же время Зеленский показал видео на котором вместе с Рютте посещает госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Там они пообщались с военными и отметили их.
Трамп о войне и мирных переговорах
Заметим, недавно президент США заявил, что переговоры США с Украиной и Россией по завершению войны "идут хорошо, и люди скоро это узнают".
"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого получится, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп.
С таким заявлением Трамп выступил после того, как его спецпосланник Стив Уиткофф совершил визит в Питер 11 апреля и пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Позже Трамп написал в Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден "проделали ужасную работу, позволив войне начаться". А через несколько часов Трамп заявил, что считает, что в войне России против Украины "виноваты уже три человека". На этот раз он обвинил и Путина.
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