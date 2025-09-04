Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати питання військ в Україні

Країни на кшталт Росії не мають права втручатися в питання присутності іноземних військ в Україні. Це виключно рішення Києва.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Чому нас має хвилювати, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Це не їм вирішувати", - наголосив він на саміті IISS Prague Defence Summit.
Рютте зазначив, що Україна може сама визначати, чи потрібні їй іноземні сили безпеки. Таке рішення може бути ухвалене в рамках мирної угоди.
"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна - суверенна нація. Якщо Україна хоче мати сили гарантій безпеки на своїй території для підтримки мирної угоди, це її рішення. Ніхто інший не може про це вирішувати", - сказав генсек НАТО.
За словами Рютте, Захід має відмовитися від практики надмірного приписування впливу Володимиру Путіну. Він висловив упевненість, що позиції Путіна не повинні визначати дії Європи і НАТО.
"Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він - губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно", - сказав Рютте.
Країни Європи зараз обговорюють питання про гарантії безпеки для Києва. Деякі з них заявляють про готовність спрямувати війська в Україну, однак лише після припинення війни Росії проти України.
Російське МЗС назвало неприйнятною ідею розміщення іноземних військ в Україні.