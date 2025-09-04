Генсек НАТО: Россия не имеет права решать вопрос войск в Украине

Страны вроде России не имеют права вмешиваться в вопрос присутствия иностранных войск в Украине. Это исключительно решение Киева.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Почему нас должно волновать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенная страна. Это не им решать", - подчеркнул он саммите IISS Prague Defence Summit.
Рютте отметил, что Украина может сама определять, нужны ли ей иностранные силы безопасности. Такое решение может быть принято в рамках мирного соглашения.
"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина - суверенная нация. Если Украина хочет иметь силы гарантий безопасности на своей территории для поддержки мирного соглашения, это ее решение. Никто другой не может об этом решать", - сказал генсек НАТО.
По словам Рютте, Запад должен отказаться от практики чрезмерного приписывания влияния Владимиру Путину. Он выразил уверенность, что позиции Путина не должны определять действия Европы и НАТО.
"Мы действительно должны прекратить делать Путина слишком могущественным. Он - губернатор Техаса, не больше. Поэтому давайте не будем относиться к этому слишком серьезно", - сказал Рютте.
Страны Европы сейчас обсуждают вопрос о гарантиях безопасности для Киева. Некоторые из них заявляют о готовности направить войска в Украину, однако лишь после прекращения войны России против Украины.
Российский МИД назвал неприемлемой идею размещения иностранных войск в Украине.