У Лаврова заявили, що РФ не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні

Четвер 04 вересня 2025 05:30
UA EN RU
У Лаврова заявили, що РФ не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія не обговорюватиме ідеї про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі.

Про це заявила речник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське ТАСС та інші росЗМІ.

Зокрема, на полях Східного економічного форуму (ВЕФ) Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу - ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", - сказала Захарова.

Також за її словами, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.

Крім того, Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, після саміту на Алясці та візиту президента України Володимира Зеленського і європейських лідерів до Білого дому, Захід і Київ почали обговорювати гарантії безпеки для післявоєнної України.

До цього переліку входить забезпечення мирної ситуації в повітрі, на морі та на землі. Зокрема, обговорюється тема розміщення іноземних військ на території України. Хто і скільки буде готовий відправити солдатів, поки що невідомо.

Учора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки одразу того дня, коли буде підписано мирну угоду з Росією.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні того дня, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", - сказав Макрон.

Зазначимо, що переговори в рамках "коаліції рішучих" щодо гарантій ще тривають і новий раунд відбудеться вже сьогодні, 4 вересня.

Також зазначимо, що днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпрацю з країнами НАТО та санкції проти Росії.

