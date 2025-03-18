Генсек НАТО "повністю вірить" у здатність Трампа домовитися про мир в Україні

За словами Рютте, він має "повну довіру" до Трампа у питанні досягнення тривалої мирної угоди в Україні. Про це генсек НАТО сказав в інтерв’ю CNN напередодні запланованої розмови президента США з главою РФ Володимиром Путіним.

Рютте також назвав "чудовим" той факт, що представники України та США минулого тижня в Саудівській Аравії погодили пропозицію про припинення вогню.

Як додав генсек Альянсу, він не вважає, що Трамп надто довіряє Путіну.

"Він добре знає президента Путіна ще з першого терміну. Тому він розуміє, як потрібно діяти, щоб укласти угоду. Я повністю в це вірю", - заявив Рютте.

Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що збирається провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним 18 березня. Також він окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди. Зокрема, він планує порушити питання території та електростанцій.

Пізніше Трамп уточнив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону (враховуючи різницю в часі, це, ймовірно буде вдень середи за київським часом).

Розмова, ймовірно, торкнеться можливого 30-денного режиму припинення вогню і російсько-українській війні. Нагадаємо, нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів.

Україна погодилася на дану ідею. А от російська сторона досі не дала однозначної відповіді, чи готова вона до такого перемир'я. Зокрема, глава Кремля розповідав про певні умови, на яких це може відбутися.