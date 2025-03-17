Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною

Президент США Дональд Трамп вважає, що під час розмови з главою Кремля Володимиром Путіним російська сторона погодиться на тимчасове припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN та Reuters .

У розмові з представниками ЗМІ американський лідер оцінив готовність Росії дати згоду на 30-денне перемир'я, про що було раніше погоджено з офіційним Києвом на переговорах між делегаціями від України та США у Джидді.

На переконання Трампа, російська сторона не відмовиться від цього.

"Вони погодяться", - сказав президент США.

Перед тим Трамп заявив, що під час розмови з Путіним 18 березня будуть порушені питання щодо можливих територіальних поступок з боку офіційного Києва та питання щодо контролю над окупованою росіянами Запорізькою атомною електростанцією.

"Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди, припинення вогню та миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити", - сказав президент Штатів журналістам у Вашингтоні.

Також Трамп озвучив думку, що його заморожування військової допомоги Україні на початку березня та суперечлива зустріч в Овальному кабінеті 28 лютого з президентом України Володимиром Зеленським "допомогли переконати" Київ.

Трамп планує переговори з Путіним щодо перемир'я в Україні

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що збирається провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним 18 березня. Також він окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди - планується, зокрема, порушити питання території та електростанцій.

Пізніше Трамп уточнив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону (враховуючи різницю в часі, це ймовірно буде вдень середи за київським часом).

Така розмова відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо можливого 30-денного перемир'я в рамках зусиль з припинення російсько-української війни.

Так, нагадаємо, нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Україна погодилася на дану ідею, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.

Між тим російська сторона досі не дала однозначної відповіді, чи готова вона до такого перемир'я. Зокрема, глава Кремля розповідав про певні умови, на яких це може відбутися.

Крім того, додамо, що європейські лідери висловлювали сумніви у тому, що РФ стане дотримуватися режиму припинення вогню.

У Білому домі 17 березня заявили, що Трамп готовий до санкцій проти Росії, якщо розмова з Путіним не буде "успішною".