Генсек НАТО "полностью верит" в способность Трампа договориться о мире в Украине

По словам Рютте, он имеет "полное доверие" к Трампу в вопросе достижения длительного мирного соглашения в Украине. Об этом генсек НАТО сказал в интервью CNN накануне запланированного разговора президента США с главой РФ Владимиром Путиным.

Рютте также назвал "замечательным" тот факт, что представители Украины и США на прошлой неделе в Саудовской Аравии согласовали предложение о прекращении огня.

Как добавил генсек Альянса, он не считает, что Трамп слишком доверяет Путину.

"Он хорошо знает президента Путина еще с первого срока. Поэтому он понимает, как нужно действовать, чтобы заключить сделку. Я полностью в это верю", - заявил Рютте.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным 18 марта. Также он очертил основные темы своей будущей беседы. В частности, он планирует поднять вопрос территории и электростанций.

Позже Трамп уточнил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона (учитывая разницу во времени, это, вероятно будет днем среды по киевскому времени).

Разговор, вероятно, коснется возможного 30-дневного режима прекращения огня и российско-украинской войны. Напомним, недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, во время которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней.

Украина согласилась на данную идею. А вот российская сторона до сих пор не дала однозначного ответа, готова ли она к такому перемирию. В частности, глава Кремля рассказывал об определенных условиях, на которых это может произойти.