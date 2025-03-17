Трамп анонсував розмову з Путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Відповідний анонс з боку президента Штатів відбувся під час розмови з журналістами на боту Air Force One, який виконував рейс з Флориди до Вашингтона.

"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", - сказав Трамп.

За його словами, за вихідні було зроблено "багато роботи", наразі американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

Також президент США окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди з Путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

Про які саме території йшлося - про тимчасово окуповані російськими загарбниками українські землі, або про контрольовані Силами оборони України райони Курської області - він не уточнив. При цьому, вочевидь, йшлося про Запорізьку АЕС, яка була захоплена російськими окупантами ще у 2022 році.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп.

Він також назвав це "розподілом певних активів".

Пропозиція США та України до РФ про режим тиші й питання переговорів між Трампом і Путіним

Нагадаємо, нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Україна погодилася на дану ідею, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.

Для обговорення пропозиції Моску минулого тижня відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Втім, як з'ясувалося Путін не дав остаточної відповіді щодо перемир'я. Глава Кремля натомість розповів, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. В офіційній Москві зазначили, що саме такий "сигнал" передали Штатам.

Європейські лідери також висловлюють сумніви у тому, що РФ дотримається припинення вогню.

Як раніше розповів радник голови Білого з питань національної безпеки Майкл Волтц, угода між Україною та РФ може вміщувати механізм обміну територій на гарантії безпеки. При цьому, за його словами, членство України в НАТО є дуже малоймовірним.

Додамо, на думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін не відмовиться від подальшої спроби окупувати Україну після припинення вогню.

Раніше видання The Independent дізналося, які "червоні лінії" має Україна для будь-якої мирної угоди з РФ. Зокрема, ключовим питанням є території. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що у неділю спецпосланець президента США Віткофф розповів, що розмова між Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним очікується вже цього тижня.