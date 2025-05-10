Генсек НАТО підтримав заклик до перемир'я в Україні: 30 днів без вогню

"Сьогодні вранці я приєднався до більш ніж 20 лідерів у заклику "коаліції охочих" просувати зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру для України", - пише Рютте.

Він підкреслив, що цей шлях до миру почнеться з 30-денного беззастережного припинення вогню і "має підкріплюватися постійною, конкретною підтримкою".

"З нашої сьогоднішньої зустрічі зрозуміло, що ми віддані і продовжуємо підтримувати Україну", - резюмував він.