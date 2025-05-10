Генсек НАТО поддержал призыв к перемирию в Украине: 30 дней без огня

"Сегодня утром я присоединился к более чем 20 лидерам в призыве "коалиции желающих" продвигать усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", - пишет Рютте.

Он подчеркнул, что этот путь к миру начнется с 30-дневного безоговорочного прекращения огня и "должно подкрепляться постоянной, конкретной поддержкой".

"Из нашей сегодняшний встречи ясно, что мы привержены и продолжаем поддерживать Украину", - резюмировал он.