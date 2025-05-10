Генсек НАТО поддержал призыв к перемирию в Украине: 30 дней без огня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединился к призыву "коалиции желающих" о 30-дневном прекращении огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Сегодня утром я присоединился к более чем 20 лидерам в призыве "коалиции желающих" продвигать усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", - пишет Рютте.
Он подчеркнул, что этот путь к миру начнется с 30-дневного безоговорочного прекращения огня и "должно подкрепляться постоянной, конкретной поддержкой".
"Из нашей сегодняшний встречи ясно, что мы привержены и продолжаем поддерживать Украину", - резюмировал он.
Напомним, сегодня в Киеве прошла встреча "коалиции решительных", участие в которой принимали: президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц. Кроме того, вчера Макрон анонсировал, что ряд других представителей колации будут онлайн.
Итак, перед и после сегодняшних переговоров, пятерка лидеров провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Вскоре стало известно, что России установили дедлайн для полного и безусловного прекращения огня в Украине.
В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что перемирие между Украиной и РФ должно начаться уже в понедельник, 12 мая. Но если Кремль не согласится на него, тогда Россию ждут новые санкции.
Также около часа назад Axios написало, что в случае достижения соглашения о прекращении огня, Киев готов к прямым переговорам с Москвой. В частности, об этом Зеленский сказал Трампу в ходе вышеупомянутого разговора.
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