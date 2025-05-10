Генсек НАТО підтримав заклик до перемир'я в Україні: 30 днів без вогню
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднався до заклику "коаліції охочих" про 30-денне припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Сьогодні вранці я приєднався до більш ніж 20 лідерів у заклику "коаліції охочих" просувати зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру для України", - пише Рютте.
Він підкреслив, що цей шлях до миру почнеться з 30-денного беззастережного припинення вогню і "має підкріплюватися постійною, конкретною підтримкою".
"З нашої сьогоднішньої зустрічі зрозуміло, що ми віддані і продовжуємо підтримувати Україну", - резюмував він.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих", участь у якій брали: президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Крім того, вчора Макрон анонсував, що низка інших представників колації будуть онлайн.
Отже, перед і після сьогоднішніх переговорів, п'ятірка лідерів провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Незабаром стало відомо, що Росії встановили дедлайн для повного і безумовного припинення вогню в Україні.
Під час пресконференції Зеленський заявив, що перемир'я між Україною і РФ має розпочатися вже в понеділок, 12 травня. Але якщо Кремль не погодиться на нього, тоді на Росію чекають нові санкції.
Також близько години тому Axios написало, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Київ готовий до прямих переговорів із Москвою. Зокрема, про це Зеленський сказав Трампу під час вищезгаданої розмови.
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