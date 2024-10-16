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Генсек НАТО назвав умову для переговорів Зеленського з Путіним

Середа 16 жовтня 2024 11:42
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Генсек НАТО назвав умову для переговорів Зеленського з Путіним Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. Якогось моменту Київ зможе розпочати переговори з Росією на умовах сили.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференції у Брюсселі.

"Ми масово підтримаємо Україну військовою допомогою, щоб переконатися, що вони спроможні дати відсіч", - сказав він.

За його словами, НАТО не дозволить Путіну досягти свого в Україні.

"Наразі ми бачимо, що на східній лінії росіяни досягають невеликих успіхів, але значною ціною, і я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї", - заявив Рютте, зазначивши безпілотники.

Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні.

"Що нам потрібно зробити, це переконатися, що Україна може продовжувати робити це (опиратися агресії, - ред.)", - сказав він.

Рютте впевнений, що Путін не досягне свого. "І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець, що він зробить це з позиції сили", - додав генсек НАТО.

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