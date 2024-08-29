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Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

Україна, Четвер 29 серпня 2024 13:01
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Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни Фото: Війна Росії може бути ще більш тривалою, але Україна вистоїть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2024 року, після 2,5 років повномасштабної агресії, 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з Росією Україна зможе вистояти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Не згодні з тим, що Україна витримає довготривалу війну, 28% респондентів, а ще 18% не мають чіткої відповіді на це питання.

Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому - у цьому переконані 62% українців.

Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

Стосовно тривалості західної допомоги Україні думки в українському суспільстві поділилися чітко порівну. Так, 40% вважає, що Захід не буде Україну підтримувати довго, тоді як 39,5% з цим не погоджуються.

Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

У суспільстві немає чіткого уявлення щодо того, як має діяти політичне та військове керівництво України в разі, якщо військова допомога з боку західних держав зменшиться чи припиниться. Так, дещо більше третини (35%) вважають, що тоді українська влада має розпочати переговори з Росією про припинення війни, 23,5% - що вона має спробувати заморозити конфлікт, але не йти на жодні поступки Росії, а 21% схиляється до думки, що українське керівництво мало б продовжувати війну, незважаючи ні на що, навіть за умови скорочення чи припинення допомоги Заходу.

Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

Великі втрати, що їх вже зазнала в цій війні Україна, сприймаються відносною більшістю (45%) радше як причина не погоджуватися на мир, який не відповідатиме потребам та вимогам України. Натомість для 32% ці втрати і перспектива втратити ще більше людей, навпаки, є аргументом для початку переговорів і спроб завершити війну.

Чи вистоїть Україна в разі ще більш тривалої війни з Росією: що думають громадяни

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, більшість українців (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

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