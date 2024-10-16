Генсек НАТО назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным
Стратегия НАТО заключается в военной помощи Украине. В какой-то момент Киев сможет начать переговоры с Россией на условиях силы.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы массово поддержим Украину военной помощью, чтобы убедиться, что они в состоянии дать отпор", - сказал он.
По его словам, НАТО не позволит Путину добиться своего в Украине.
"В данный момент мы видим, что на восточной линии русские достигают небольших успехов, но значительной ценой, и я каждый день впечатлен изобретательностью Украины, ее креативностью, способностью придумывать новые идеи", - заявил Рютте, отметив беспилотники.
Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине.
"Что нам нужно сделать, это убедиться, что Украина может продолжать делать это (сопротивляться агрессии, - ред.)", - сказал он.
Рютте уверен, что Путин не добьется своего. "И если в одни прекрасный день Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец, что он сделает это с позиции силы", - добавил генсек НАТО.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2024 года, после 2,5 лет полномасштабной агрессии, 54% украинцев считают, что в случае еще более длительной войны с Россией Украина сможет выстоять.
При этом большинство украинцев (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.
По данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 80% опрошенных верили в победу Украины в войне, не верили - 12% респондентов.