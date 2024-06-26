Коли наступить перемога у війні: українці назвали терміни та умови
Станом на червень 2024 року 80% опитаних вірять у перемогу України у війні, не вірять - 12% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Стосовно термінів настання перемоги, то оцінки тих респондентів, які в неї вірять, мало змінилися порівняно з березнем і січнем 2024 року коли проводилися аналогічні опитування.
Лише порівняно з січнем 2024 р. дещо більше стало тих, хто вірить, що перемога настане до кінця цього року (частка таких зросла з 20% до 24%).
При цьому 38% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".
Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.
Кірі того, 14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 23% респондентів вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% - що вона триватиме 1-2 роки. Крім того, 14% заявили, що війна продовжиться ще 3-4 роки, а 12% - більше п’яти років.