Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили гарантії безпеки для України

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Вони обговорили питання припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки на Чорному морі", - ідеться у повідомленні. 

Ердоган та Рютте домовилися про внесок Туреччини - однієї з найважливіших країн НАТО - у мирний процес та про тісну співпрацю. 

Також співрозмовники обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Японія може взяти участь у наданні гарантій безпеки для України. Але зараз країна лише розглядає свою можливу роль. Прем’єр-міністр Японії Ішібу Сіґеру заявив про це після того, як генсек НАТО Марк Рютте озвучив, що Японія входить до "коаліції рішучих".

Що таке "коаліція рішучих"

Об'єднання складається з 30 країн. Його створили лідери ЄС для надання гарантій безпеки для України.

Перед візитом президента України Володимира Зеленського до США коаліція оголосила про готовність розгорнути сили стримування на українській території.

Також члени "коаліція рішучих" домовились направити військових планувальників до США узгодити гарантії безпеки та підготовку до відправки сил стримування в Україну.

